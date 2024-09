"Er ist der Beste!" Formel-1-Wechselhammer ist perfekt!

Newey, der mit zwölf Fahrer- und 13 Konstrukteurs-Weltmeisterschaften als erfolgreichster Designer der Formel 1 gilt, soll ab nächstem Jahr die zentrale Rolle bei Aston Martin übernehmen. Newey werde ab 1. März 2025 die neue Rolle als „Managing Technical Partner“ übernehmen und das Auto für 2026 entwickeln, heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Newey und Aston-Martin-Chef preisen sich gegenseitig

„Er ist der Beste in dem, was er macht. Niemand kommt ihm nah“, sagte Lawrence Stroll: „Er ist ein Gentleman, ein Gewinner, ein Wettkämpfer. Er hat die Leidenschaft und die Sehnsucht nach Siegen.“ Es sei die aufregendste Nachricht für sein Team und für die gesamte Formel 1, fügte Stroll an.