Formel 1: Leclerc mit Kampfansage im Titelrennen

Nach seinem Sieg in Monza zählt Ferrari-Pilot Charles Leclerc auch in Aserbaidschan zu den Favoriten. Auch im Titelkampf rechnet der Monegassen sich und dem Team noch etwas aus.

Nach seinem Sieg in Monza zählt Ferrari-Pilot Charles Leclerc auch in Aserbaidschan zu den Favoriten. Auch im Titelkampf rechnet der Monegassen sich und dem Team noch etwas aus.

Charles Leclerc hat vor dem anstehenden Rennwochenende in Aserbaidschan über seine Titelambitionen in der Formel 1 gesprochen.

86 Punkte beträgt der Rückstand von Leclerc auf Max Verstappen, der die Fahrerwertung derzeit anführt. Doch nach seinem Sieg beim Heimrennen in Monza kann sich der Monegasse Außenseiterchancen ausrechnen. Hinzu kommt, dass Red Bull seit Wochen unter seinen eigenen Ansprüchen bleibt.

In der Konstrukteurswertung liegt die Scuderia sogar nur noch 39 Punkte hinter dem Spitzenreiter. Darauf richtet auch Leclerc den Fokus: „In der Teamwertung ist noch alles offen, denn es geht um 40 Punkte, und mit zwei Fahrern in einem Team ist das machbar. Da haben wir also unsere Chancen, und das ist ein Ziel, das wir selbst anpeilen sollten.“