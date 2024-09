Formel 1: Superstar verkündet Zukunftsentscheidung!

Aktuell steht er noch bis 2026 bei Aston Martin unter Vertrag. In dieser Saison wird das Team mit einem neuen Chassis- und Motorenreglement konfrontiert sein, was die Weichen für künftige Titelambitionen stellen könnte. Mit Adrian Newey, der als einer der renommiertesten Designer der Formel 1 gilt, hat der englische Rennstall einen weiteren wichtigen Baustein für seine WM-Hoffnungen ins Team geholt .

Rückkehr nach Le Mans?

„Entweder in der Formel 1 oder in anderen Serien“, so Alonso über seine Pläne. Klar ist jedoch: Seine Reise mit Aston Martin ist noch nicht zu Ende. „Ich werde irgendwie im Aston Martin-Team sein“, ließ er durchblicken. Damit ist klar, dass der Spanier eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Team aus Silverstone plant – unabhängig davon, ob er weiterhin in der Königsklasse fährt oder nicht.