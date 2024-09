McLaren baut Heckflügel um

Nach dem Rennen in Baku, das Oscar Piastri gewonnen hatte, führten konkurrierende Teams an, der Flügel sei möglicherweise illegal.

Der Formel-1 -Rennstall McLaren, seit dem vergangenen Wochenende Spitzenreiter der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft , modifiziert seinen kontrovers diskutierten Heckflügel. Wie der Automobil-Weltverband FIA am Rande des Großen Preises von Singapur bestätigte, werde das Team um Lando Norris und Oscar Piastri „kleinere Änderungen“ vornehmen.

Teams monieren Heckflügel bei McLaren

Nach dem Rennen am vergangenen Sonntag in Baku, das Piastri gewonnen hatte, führten konkurrierende Teams an, der Flügel sei möglicherweise illegal, weil bei gewisser Geschwindigkeit Teile des oberen Flügelelements nach oben geklappt seien, auf diese Weise könnte der Luftwiderstand reduziert worden sein und McLaren einen unlauteren Vorteil erzielen. Die Beteiligten beharrten allerdings darauf, dass alle Belastungstests stets bestanden wurden.