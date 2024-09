Piastri noch mit WM-Chancen? "Da muss eine Menge passieren"

Er ist der Mann der Stunde in der Formel 1 , doch Oscar Piastri stapelte gewohnt tief. Damit der McLaren-Pilot noch ins Rennen um den WM-Titel eingreifen könne, müsse „schon eine Menge passieren“, sagte der Australier vor dem Großen Preis von Singapur am Sonntag ( 14.00 Uhr im LIVETICKER ): „Selbst wenn ich jetzt jedes Rennen gewinnen würde, wäre es kein Selbstläufer.“

Doch Selbstvertrauen hat Piastri gesammelt. In den vergangenen sieben Rennen punktete niemand so stark wie er, jüngst in Baku holte er seinen zweiten Sieg in der Formel 1. Aber Max Verstappen führt in der WM noch recht komfortabel, 91 Punkte liegt der Niederländer vor Piastri. WM-Zweiter ist Piastris Teamkollege Lando Norris (Großbritannien/59 Punkte hinter Verstappen), Dritter Ferrari-Star Charles Leclerc (Monaco/78).