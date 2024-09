Rücktritts-Hammer in der Formel 1? Schumacher lässt aufhorchen

Schumacher: „Ich traue Max aber auch zu, dass er aufhört.“

Formel 1: Schumacher kennt die Situation

Aus eigener Erfahrung kann sich Schumacher gut in Verstappens Situation hineinversetzen: „Mir ist das Gleiche in einem Fernsehinterview 1997 passiert. Im Jordan-Team haben sie den ganzen Tag geflucht, das war für mich die ganz normale Sprache. Als ich in einem Fernsehinterview das F-Wort benutzt habe, musste ich mich dann aber dafür entschuldigen.“

Schumacher glaubt sogar, der Automobilweltverband sollte ernsthaft über einen Wechsel an der Spitze nachdenken. Schumacher: „Mohammed bin Sulayem ist für mich ein Problem. Zuerst legt er sich mit Susie Wolff an, dann mit Rechteinhaber Liberty Media, was ihn fast den Job gekostet hat. Er macht eine unglückliche Figur, sucht die Öffentlichkeit, ist oft auf dem Siegerpodest. Ich würde der FIA empfehlen, mal über jemand Neues nachzudenken. Es kann auf Dauer nicht sein, was da passiert.“