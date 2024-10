Ex-Formel-1-Boss rechnet ab: "Eine Shitshow biblischen Ausmaßes"

Der ehemalige Teamchef des Formel-1-Rennstalls Haas, Günther Steiner, nimmt in seinem neuen Buch zum Saisonfinale 2021 Stellung. Der Italiener geht hart mit Ex-Renndirektor Michael Masi ins Gericht.

Das Saison-Finale der Formel 1 im Jahr 2021 in Abu Dhabi ist einer der größten Aufreger der letzten Jahre im Motorsport. Bis heute beschäftigt der Fall Motorsportfans weltweit. Günther Steiner, ehemaliger Haas-Teamchef, hat in einem neuen Buch „Unfiltered“ dazu Stellung bezogen.

In seinem Werk, welches am 10. Oktober erscheint, kritisiert Steiner den damaligen Rennleiter Michael Masi und er bezeichnet das Saisonfinale als eine „Shitshow biblischen Ausmaßes“.

Steiner mit klarer Meinung

Für ihn war die damals getroffene Entscheidung die absolut schlechteste: „Wir alle wissen, was Charlie getan hätte.“ Weiter wird Steiner zitiert: „Unabhängig davon, welche Entscheidung Charlie Whiting an der Stelle von Michael Masi getroffen hätte, wäre es zu weit weniger Kontroversen und Peinlichkeiten gekommen.“

Hamilton um achten WM-Titel gebracht

Kurz vor Ende des Rennens kam es nach einem Zwischenfall zu einer Safety-Car-Phase. Obwohl sich nicht alle Fahrer zurückrunden durften, gab Masi das Rennen nochmals frei. Diese Chance nutzte Max Verstappen (Red BUll), der sich zuvor neue Reifen besorgt hatte, eiskalt aus und überholte den in Führung liegenden Lewis Hamilton (Mercedes).

Der Niederländer holte sich damit nicht nur den Grand-Prix-Sieg sondern auch gleichzeitig den WM-Titel. „Wäre er (Whiting, Anm. d. Red.) am Ruder gewesen, wäre Lewis jetzt ein achtmaliger Weltmeister“, so Steiner in seinem Buch.