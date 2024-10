Formel 1: Mittelfinger-Eklat bei Red Bull

In der Formel 1 sieht ein junger Fahrer beim Großen Preis von Mexiko plötzlich rot. Nach einer Kollision zeigt er einem anderen Piloten aus dem Cockpit den Mittelfinger.

Nicht nur das Duell zwischen Max Verstappen und Lando Norris ist in der Formel 1 beim Großen Preis von Mexiko eskaliert. Aus dem Red-Bull-Lager gerieten Sergio Pérez und Liam Lawson während des Rennens aneinander. In Runde 18 kam es bei einem Überholversuch zwischen dem Mexikaner und dem Neuseeländer zur Kollision.

Während Lawson seine Position verteidigen konnte, musste Pérez auch noch einen Schaden am rechten Seitenkasten und am Unterboden verkraften, der ihm im restlichen Rennen einiges an Zeit kostete. Als sich die beiden Streithähne im weiteren Verlauf ein weiteres Mal begegneten, zeigte Lawson dem erfahrenen Red-Bull-Piloten beim Überholen den Mittelfinger.