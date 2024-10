Formel 1: Rückkehr? Neue Hoffnung für Mick Schumacher

Bottas-Rückkehr hätte Folgen für Schumacher

Allerdings betonte Bottas auch, dass ein Verbleib bei Sauber nicht ausgeschlossen sei: „Zunächst liegt meine Priorität darauf, als Fahrer in der Formel 1 zu bleiben. Das ist, was ich will und das ist es, worauf ich mit Mattia hinarbeite. Aber klar, da ich noch nichts unterschrieben habe - wir sind im Oktober - muss ich mir alle Alternativen anschauen, einschließlich einer Rückkehr in die Mercedes-Familie.“

Mit Binotto sei Bottas „beinahe im täglichen Austausch“. „Wir haben uns so gut wie auf alles geeinigt, was die Bedingungen und solche Dinge angeht. Jetzt liegt der Ball nur noch in ihrem Lager, also warte ich weiter und mache meinen Job“, so Bottas weiter.