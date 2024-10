Causa Schumacher nimmt spektakuläre Wende

Demnach zieht der Italiener den Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher für das Cockpit neben Nico Hülkenberg durchaus in Betracht. 2025 wird das Team dabei noch unter dem Namen Sauber an den Start gehen, bevor Audi zum Reglementswechsel 2026 auch dem Namen nach das Ruder übernimmt.

„Einer der Namen, die wir im Kopf haben“

In einem Interview mit der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera bestätige Binotto Gespräche mit Schumi jr.: „Definitiv, Schumacher ist eine Option, die wir in Erwägung ziehen“, räumt er mit den Gerüchten um eine Absage auf. „Ich habe ihn getroffen und mit ihm gesprochen. Ich kenne ihn schon lange, da er Teil der Ferrari Driver Academy war. Ich kenne seine Stärken und Schwächen. Er ist einer der Namen, die wir im Kopf haben.“

Als ehemaliger Ferrari-Teamchef hatte Binotto Einblick in die Entwicklung von Mick Schumacher in der Ferrari-Nachwuchsakademie, der er u.a. während seiner Jagd auf den Formel-2-Titel 2020 angehörte. Anschließend vermittelte Binotto ihn zu Haas, wo Schumacher in Kanada, Silverstone und Spielberg 2022 starke Rennen zeigte, ehe Günther Steiner ihn buchstäblich aus dem Team mobbte.