Formel 1: Schummelei am Auto? Red Bull reagiert

Mogelei am Auto von Weltmeister Max Verstappen? Red Bull nimmt die Vorwürfe äußerlich gelassen hin - und spricht von einem Ablenkungsmanöver der Konkurrenz.

Die Kontroverse um die vermeintliche Unterboden-Schummelei von Red Bull hat dem Team zumindest mental offensichtlich nicht geschadet: Max Verstappen steht beim Sprint zum GP der USA in Austin auf der Pole-Position.

Die in diesem Fall unterlegene Konkurrenz von McLaren schießt trotzdem weiter gegen die amtierenden Weltmeister. „Das Auto unter Parc ferme zu berühren, ist nach den Regeln höchst illegal“, polterte Geschäftsführer Zak Brown am Freitag in Texas: „Daher denke ich, dass die FIA der Sache auf den Grund gehen muss: Haben sie es getan, haben sie es nicht getan?“