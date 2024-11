F1-Beben droht! FBI ermittelt gegen Bosse

Erste Konsequenzen

Anklageschrift an Maffei und Domenicali

Wie ernst es die Amerikaner meinen, zeigt ein Brief von Jim Jordan, Chairman im US-Kongress, vom 7. Mai dieses Jahres. Er ist an Greg Maffei und Stefano Domenicali gerichtet. In der Anklageschrift, die SPORT1 vorliegt, heißt es unter anderem:

„Sportligen, wie die Formel 1, operieren in einem bemerkenswerten Bereich des Kartellrechts, in dem ein gewisses Maß an Absprachen für die Schaffung des Produkts notwendig ist. Wenn eine Sportliga jedoch von ihren Regeln und Praktiken in einer Weise abweicht, die den Wettbewerb einschränkt und das Interesse der Verbraucher an dem Produkt schwächt, kann die Absprache wettbewerbswidrig sein. Daher bitten wir um Informationen über die Entscheidung der Formel 1, die Partnerschaft von Andretti Global und General Motors (Andretti Cadillac) zu blockieren. Am 2. Oktober 2023 genehmigte die Fédération Internationale de l‘Automobile (FIA), der Dachverband der Formel 1, den Antrag von Andretti Cadillac auf Aufnahme in die Formel 1.“