Formel 1: Großer Preis von Brasilien - der Sprint heute live im TV, Stream und Ticker

Der WM-Kampf in der Formel 1 spitzt sich zu. Auch an diesem Wochenende steht ein Sprint-Rennen an. So können Sie es live verfolgen.

Die Formel 1 gastiert am Wochenende in Brasilien! Wie bereits in der Vorwoche in den USA steht zusätzlich zum Rennen am Sonntag einen Tag zuvor bereits ein Sprintrennen an, in dem wertvolle Punkte gesammelt werden können.

Nur ein Freies Training gab es am Freitag, ehe in der Sprint-Qualifikation die Reihenfolge für das Kurz-Rennen ermittelt wurde. Dort setzte sich Oscar Piastri vor seinem Teamkollegen Lando Norris durch. Der Brite konnte durch seinen zweiten Platz zumindest leichten Druck auf Weltmeister Max Verstappen ausüben, der nur vierter wurde. Dritter wurde Charles Leclerc im Ferrari.

Auf dem 4,309 Kilometer langen Autódromo José Carlos Pace, einer der kürzesten Runden der Saison, können sich ab 15 Uhr deutscher Zeit (im Liveticker) die Stars wichtige Zähler im Kampf um den WM-Titel sichern - acht gibt es für den Sieger, noch einen für den Achtplatzierten. 24 Runden, also knapp 100 Kilometer, müssen die Fahrer hinter sich bringen, ehe es vier Stunden später bereits mit dem Qualifying für das große Rennen weitergeht.

So können Sie den Sprint in Sao Paulo live verfolgen

TV: Sky

Stream: Sky Go, RTL+

Ticker: sport1.de

Kann Norris die WM spannend machen?

Im Vorjahr setze sich Max Verstappen beim Grand Prix in Interlagos durch auf seinem Weg zum dritten Weltmeister-Titel in Serie.

In den vergangenen Wochen in Mexiko schrumpfte der Vorsprung des Niederländers in der Gesamtwertung, nur noch 47 Punkte trennen ihn von Lando Norris im McLaren. Immerhin beim Grand Prix vor zwei Wochen in den USA konnte Verstappen den Sprint für sich entscheiden und auch im Rennen einen Platz vor Norris landen.

Der Brite muss nun voll angreifen, es folgen schließlich nur noch drei weitere Rennwochenenden. Vorteil für Norris: Verstappen erhält wegen eines Motorenwechsels eine Strafe und muss beim Rennen am Sonntag fünf Plätze weiter hinten starten. Ein starkes Sprint-Rennen könnte Verstappen so schon am Samstag unter Druck setzen.