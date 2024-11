Formel 1: Max Verstappen nach Qualifying völlig überrascht

Eigentlich geht es für Max Verstappen nach der erfolgreichen Titelverteidigung in der Formel 1 in den letzten beiden Rennen um nicht mehr viel. Doch, dass der Ehrgeiz beim Niederländer trotzdem ungebrochen ist, zeigte seine Reaktion auf den enttäuschenden achten Platz im Sprintrennen.

„Es ist wirklich schrecklich, es war unfahrbar“, ärgerte sich der Niederländer: „Es fühlte sich an wie ein Rallye-Auto. Ich glaube, ich wäre besser dran gewesen, wenn ich mit meinem Vater in Spa bei einer Rallye angetreten wäre.“ Damit man im Qualifying am Abend überhaupt konkurrenzfähig sein könne, müsse das Team „eine Menge“ umbauen - und zeigte sich dabei sicher: „Aber wir können das Problem nicht beheben.“

Verstappen: „Das habe ich wirklich nicht erwartet"

Am späten Abend wurde noch wegen vermeintlicher Ausbremsung eines Konkurrenten ermittelt, Verstappens Ergebnis wackelte daher noch ein wenig. Vorerst stahl der Titelverteidiger im seit langem schwächelnden Red Bull vor dem Rennen am Sonntag (17 Uhr LIVETICKER) aber auch den vermeintlichen Hauptdarstellern die Show: McLaren und Ferrari, die sich noch einen engen Kampf um die Team-WM liefern, mussten sich hinten anstellen.

Rückschlag für Hülkenberg

George Russell im Mercedes holte Startplatz zwei, erst dahinter holte das McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri die Positionen drei und vier. Die Ferraris von Charles Leclerc und Carlos Sainz stehen nur auf den Plätzen fünf und sieben. Vorteil McLaren also, das die Teamwertung mit 30 Punkten Vorsprung anführt. Mit dem Doppelsieg im Sprint von Katar hatten Piastri und Norris den Abstand auf die Scuderia am Samstagnachmittag noch einmal vergrößert. In Katar und eine Woche darauf in Abu Dhabi sind für die Teams noch 88 Punkte zu gewinnen.