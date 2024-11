Formel 1: Vettel als Müllmann unterwegs

Der frühere Formel-1-Star Sebastian Vettel engagiert sich in Brasilien für Umweltthemen und wird deshalb zum Müllsammler.

Dass sich Sebastian Vettel für Themen wie Umwelt und Nachhaltigkeit einsetzt, ist schon lange bekannt. Im Rahmen des Formel 1-Rennwochenendes in der brasilianischen Mega-Metropole São Paulo wurde der 37-Jährige nun kurzerhand zum Müllsammler.

Mit der Aktion „Waste Picker Challenge“ wollte Vettel auf diejenigen aufmerksam machen, die in Sao Paulo Recycling-Müll sammeln und trennen.

Wochenende im Zeichen von Senna

Die Aktion von Vettel fand im Rahmen der Initiative „ForeverSenna“ in der Nähe der Rennstrecke von Interlagos statt. Ayrton Senna war vor 30 Jahren in Imola tödlich verunglückt und gilt in seiner Heimat als riesiges Idol.