"Jackpot": Pressestimmen zum WM-Titel von Max Verstappen

SID 24.11.2024 • 10:45 Uhr Die internationalen Medien feiern den Niederländer für einen Triumph, der in dieser Saison keine Selbstverständlichkeit war.

Max Verstappen steigt mit seinem vierten WM-Titel in der Formel 1 in die „Riege der Unsterblichen des Motorsports auf“ (Daily Mail), denn: Dieser Triumph war keine Selbstverständlichkeit.

„Von den vier Titeln, die Verstappen gewonnen hat, ist dies derjenige, der ihm den härtesten Kampf abverlangt hat“, schreibt die Gazzetta dello Sport. Die Kronen Zeitung resümiert: „Krisen und Skandale können Max auch nicht stoppen.“ - Die Pressestimmen:

ENGLAND

Daily Mail: „Max Fourstappen - Der Titel des Niederländers war der am härtesten erkämpfte seiner Karriere und macht seinen Namen – mit 27 Jahren – so leuchtend wie die Attraktionen des Strips, wo er in einem Rolls Royce Phantom zur Feier vor dem Bellagio gefahren werden sollte, begleitet vom Glitzern der berühmten Fontänen. Zu Recht, denn er gehört nun zur Riege der Unsterblichen des Motorsports.“

The Guardian: „Max Verstappen knackt den Jackpot und gewinnt in Las Vegas seinen vierten F1-Weltmeistertitel. Der Niederländer gehört nun zu einer Elitegruppe von Fahrern, die mit Alain Prost und Sebastian Vettel gleichauf sind, was die Anzahl der Weltmeisterschaften angeht. Nur Juan Manuel Fangio mit fünf und Michael Schumacher und Lewis Hamilton mit jeweils sieben haben mehr. Verstappen ist erst 27 Jahre alt und bei der Form, die er in dieser Saison gezeigt hat, sind weitere Titel sicherlich in Reichweite.“

Mirror: „Vier in Folge! Max Verstappen musste beim Großen Preis von Las Vegas vor seinem McLaren-Rivalen ins Ziel kommen, um sich den Titel zwei Rennen vor Schluss zu sichern. Und er erledigte diese Aufgabe mit einer starken Fahrt, während Norris um sein Tempo kämpfte.“

SPANIEN

Marca: „Verstappen vollendet sein Kunststück und ist ein viermaliger Champion ohne Grenzen. Er läutet eine neue Ära in der F1 ein und jagt die Rekorde von Hamilton und Schumacher. Seine vierte Krone, ähnlich wie die erste im Jahr 2021 gegen Hamilton, holt er, ohne das beste Auto zu haben, und mit noch zwei ausstehenden Rennen. Das verleiht ihm die Aura eines Fahrers, der in der Lage ist, die Grundprinzipien dieses Sports zu durchbrechen.“

As: „Das Rennen war so frenetisch wie eine Nacht in Las Vegas, und alle, die auf Rot gesetzt hatten, verloren. Es war nicht Ferraris Tag und sicherlich nicht die Krönung, von der Verstappen geträumt hatte: ein Platz auf dem Podium.“

Sport: „In der am härtesten umkämpften Weltmeisterschaft seit 2021, mit sieben verschiedenen Siegern im Laufe der Saison, hat Max Verstappen seine Vorherrschaft bewahrt und seinen vierten Weltmeistertitel in Folge geholt. Eine Leistung, die umso wertvoller ist, wenn man bedenkt, dass der Niederländer seit dem Sommer seine Führung in der Meisterschaft gegen Lando Norris und McLaren verwalten muss, nachdem Red Bull das Entwicklungsrennen gegen die ‚Papaya‘-Autos klar verloren hat.“

El Mundo Deportivo: „Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Niederländer den Titel holen würde, nachdem sein Hauptkonkurrent um den Titel in diesem Jahr, Lando Norris, deutlich gemacht hatte, dass er mit dem Wettkampftier und dem unglaublichen Talent von Max nicht mithalten konnte - ganz gleich, wie viel Geschwindigkeit das orangefarbene Auto in den meisten Rennen hatte.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Am Tag des fulminanten Mercedes-Doppelsiegs mit George Russell vor Lewis Hamilton schaffte es Max Verstappen doch noch, zum vierten Mal in Folge die Weltmeister-Krone zu erobern. Von den vier Titeln, die Verstappen gewonnen hat, ist dies derjenige, der ihm den härtesten Kampf abverlangt hat.“

Corriere dello Sport: „Der Red-Bull-Pilot steigt in die Rangliste der mehrfachen Champions an der Seite von Alain Prost und Sebastian Vettel auf. Mit sieben Titeln liegen Michael Schumacher und Lewis Hamilton vor Fangio mit fünf Titeln an der Spitze. Doch SuperMax hegt weitere Ambitionen und will bald zu den Allergrößten der F1 zählen.“

Corriere della Sera: „In diesem Jahr hat er den internen Red-Bull-Krieg, die Konkurrenten und ein Auto, das seine Superkräfte verloren hat, bewältigen müssen und trotzdem gesiegt. Im nächsten Jahr wird er hart kämpfen müssen, um zu den Besten zu zählen.“

Il Messaggero: „Verstappen gesellt sich zu Alain Prost und Sebastian Vettel im Olymp der großen WM-Meister.“

NIEDERLANDE

AD.nl: „Zwei Rennen vor Saisonende schloss Max Verstappen das Buch zu einem Titelkampf, der am Ende doch noch spannend war.“

De Volkskrant: „Der Red-Bull-Pilot versuchte nicht, in der Glücksspielstadt zu gewinnen, sondern vor allem, den Titel zu sichern. Dazu hatte er eine Mission: Er musste vor seinem einzigen verbliebenen Rivalen Lando Norris bleiben.“

ÖSTERREICH