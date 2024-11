Denkwürdiges Qualifying verwundert Kommentator: "Wie viele haben wir denn jetzt?"

Wegen einer Roten Flagge scheidet Max Verstappen in Brasilien bereits in Q2 aus. Im frühesten Qualifying der Formel-1-Geschichte gibt es eine unglaubliche Unfallserie.

In der frühesten Qualifikation (7.30 Uhr Ortszeit) in der Geschichte der Formel 1 rauschte Norris in 1:23,405 Minuten schließlich als Schnellster über den rutschigen Asphalt im Autodromo Jose Carlos Pace .

Formel 1: Unglaubliche Unfallserie im Qualifying

Eigentlich hätte das Qualifying schon am Samstag stattfinden sollen. Wegen zu schlechten Wetters war es aber auf den Morgen des Renntags verschoben worden. Viele Fahrer hatten trotz Regenreifen aber auch am Sonntag enorme Probleme.

Williams-Youngster Franco Colapinto schlug in seinem erst sechsten Formel-1-Qualifying in Q1 in die Reifenstapel ein. In Q2 sorgte Mexiko-Sieger Carlos Sainz (Ferrari/Spanien) mit dem nächsten Crash für eine weitere Pause. „Schauen wir mal, ob wir beim Rennen noch mitmachen können“, sagte Colapinto.