Rosberg kritisiert Hamilton: "Nicht mehr auf dem Level"

Viel schlechter hätte es für Lewis Hamilton im Qualifying zu seinem letzten Grand Prix für Mercedes nicht laufen können. Der Brite scheiterte schon im Q1 und hat so für das Rennen am Sonntag (ab 14 Uhr im Liveticker) kaum mehr Chancen auf einen versöhnlichen Abschluss.

„Das ist mental total schwer"

Eine Entwicklung, die auch sein ehemaliger Teamkollege Nico Rosberg beobachtet hat, wie er vor dem Qualifying in Abu Dhabi bei Sky erklärte: „Es ist natürlich eine schwere Situation gerade für ihn, weil er eben nicht mehr auf dem Level ist, was er von sich selbst gewohnt ist - bei weitem nicht.“

Rosberg: Solche einfachen Fehler gab es von Hamilton nie

Gerade wegen dieser Umstellung würde Hamilton aktuell fast schon unerklärliche Fehler machen. „In Brasilien hat er gesagt, dass er aufhören will. In Katar dann diese Fehler. Wann hat ein Lewis Hamilton einmal solche zwei kategorischen Fehler in einem Rennen gemacht. Er macht einen Frühstart und fährt einmal in der Box viel zu schnell. Das gab es gar nicht bisher bei ihm in der Karriere.“