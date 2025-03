Wirklich WM-reif? Formel-1-Star hadert mit sich selbst

WM-Führung, aber Zweifel im Cockpit: Lando Norris startet in Shanghai nur von Platz drei – und hadert offen mit sich selbst.

Er steht an der Spitze der WM-Wertung , fährt im schnellsten Auto des Feldes – und trotzdem wirkt Lando Norris (25), als sei ihm die Last der Favoritenrolle zu schwer.

Im Qualifying zum Großen Preis von China reichte es für den McLaren-Piloten nur zu Startplatz drei. Nicht schlecht – aber zu wenig für einen Fahrer, der im besten Auto um den Titel mitfahren will.

Dabei sind die Voraussetzungen in Shanghai durchaus vielversprechend. Vom dritten Startplatz aus ging es bei 17 Rennen bisher fast immer in die Top sechs, zweimal sogar bis ganz nach vorn. Doch Norris weiß: Diesmal hat er’s selbst verbockt.

Norris wird deutlich: „Ich mache zu viele Fehler“

„Ich bin enttäuscht“, gab der 25-Jährige ungewohnt selbstkritisch zu: „Ich mache zu viele Fehler – und wenn man die Leistung nicht auf den Punkt bringt, steht man eben nicht auf der Eins, sondern auf der Drei.“ Schon im Sprint lief es mit Platz acht nach einem Fehler am Start nicht rund, im Qualifying erneut keine perfekte Runde.

„Oscar hat das ganze Wochenende den besseren Job gemacht“, lobte Norris fair – und legte sofort nach: „Ich komme hier einfach nicht in den Rhythmus. Ich kämpfe mit dem Setup, mit der Reifenbehandlung. Das Auto ist zwar schnell, aber schwer zu fahren.“

Nervenflattern und Selbstzweifel

Eine Aussage, die aufhorchen lässt. Denn genau hier trennt sich in der Formel 1 oft die Spreu vom Weizen. Wer Weltmeister werden will, muss auch dann liefern, wenn das Auto zickt. Max Verstappen hat das in den letzten Jahren fast perfektioniert – Norris fehlt dafür noch die Kaltschnäuzigkeit.