Formel 1: Mercedes baut Silberpfeil für Rookie zurück

Nach einem vielversprechenden Saisonstart steckt das Mercedes-Talent plötzlich in einer tiefen Vertrauenskrise – und das offenbar wegen eines misslungenen Technik-Upgrades. Jetzt greift das Team zu einer drastischen Maßnahme: In Ungarn kehrt man zur alten Hinterradaufhängung zurück.

Nach Spa - Antonelli mit Tränen in den Augen

Seit dem Europa-Auftakt in Imola konnte Antonelli nur in einem von sieben Rennen punkten. Besonders in Spa war das Drama groß, als der Nachwuchspilot nach dem frühen Aus im Qualifying sogar Tränen in den Augen hatte.