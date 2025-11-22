Formel 1: Ein rotes Pulverfass droht zu explodieren

Bianca Garloff 22.11.2025 • 20:15 Uhr Charles Leclerc erlebt im verregneten Las-Vegas-Qualifying ein Déjà-vu und keilt offen gegen Ferraris anhaltende Schwäche im Nassen.

Rein fahrerisch gilt Charles Leclerc unter Formel-1-Experten als potenziell größter Herausforderer von Max Verstappen. Doch im Ferrari bekommt der Monegasse sein Talent einfach nicht auf die Straße – weder im Trockenen noch im verregneten Qualifying von Las Vegas. Platz neun für den 28-Jährigen, Platz 20 sogar für seinen Teamkollegen Lewis Hamilton: Ferrari erlebt im Spielerparadies die nächste Blamage.

Während Lewis Hamilton teilweise selbst für das Debakel um seinen ersten letzten Startplatz verantwortlich war, wirkt Leclerc in der roten Diva oft nur wie ein Passagier. Brutal: Diesmal ging der Ferrari-Motor nach einem Quersteher auf regennasser Fahrbahn zwischenzeitlich einfach aus. Leclerc musste neben die Ideallinie fahren und mitten im Qualifying eine Startprozedur durchführen.

Doch wie sie soll, wollte die Göttin aus Maranello danach immer noch nicht. Der Monegasse konnte den Boxenfunk nicht mehr abschalten und entschuldigte sich sogar dafür. Ganz bewusst funkte er nach Platz neun jedoch diesen Kommentar in Richtung Kommandostand: „Das ist verdammt peinlich! Ich verstehe nicht, wie wir so weit weg sein können von der Pace! Da ist null Grip, null verdammter Grip.“

Eine Ansage, die sitzt – nachdem Ferrari-Präsident John Elkann seinen Fahrern zuletzt vorgeworfen hatte, zu viel zu reden. Doch angesichts dieser Farce kann selbst der sonst wohlerzogene Leclerc nicht schweigen.

Leclerc total bedient

Auch im Anschluss an seine rutschigen Runden durch Sin City behielt er den Finger verbal in der Ferrari-Wunde: „Unser Auto hat – seit ich bei Ferrari bin – riesige Probleme im Nassen. Wir finden einfach keine Lösung.“

Leclerc schiebt Frust, denn eigentlich war das Fahren im Regen in den Juniorkategorien immer seine Spezialität. „Es ist nicht so, dass wir nicht versuchen würden, es zu beheben“, klagte er. „Wir probieren seit Jahren wie verrückt. Aber es funktioniert einfach nicht. Die Reifen schalten nicht ein, wir haben kaum Grip.“

Die Göttin wird so zum Biest. Während Leclerc das noch einigermaßen bändigen kann, war Hamilton in der nassen Nacht von Vegas völlig überfordert. Erst überfuhr er ohne Haftung eine Pylone, dann glaubte er seinem Renningenieur am Boxenfunk nicht, dass er noch eine weitere schnelle Runde fahren kann. Das Resultat: Letzter – erstmals in der einst so großartigen Karriere des siebenmaligen Weltmeisters.

Mittlerweile wirkt der 40-Jährige nur noch überfordert. Für Aufklärung musste sein Landsmann und Ex-Weltmeister Jenson Button via Sky sorgen. „Es ist wirklich knifflig für einen Fahrer, wenn man rote Lichter vor sich blinken sieht“, brachte der Engländer Licht ins Dunkel. „Aber ich glaube, Lewis hatte schlicht den Fokus darauf verloren, was für den Beginn der nächsten Runde korrekt ist. Die Zeitmesslinie ist eine andere Linie als die Linie für die erste Startreihe, und das sollte man wissen.“

Hamilton am Boden zerstört

Wer Hamilton kennt, konnte ihm die Peinlichkeit der Situation in den TV-Interviews nach dem Quali-Desaster ansehen. „Das ist einfach nur schrecklich“, gab der einstige Dominator zu Protokoll. „Aber ich werde mich deshalb jetzt nicht umbringen.“

Klar ist dennoch: Hamilton und Leclerc leiden – unter dem Auto, den Strukturen, den Umständen. Schlusswort Leclerc: „Wir kämpfen um Platz drei oder vielleicht Platz zwei in der Konstrukteurswertung. Aber ich will um Siege fahren. Diesen Wagen werde ich sicher nicht vermissen.“