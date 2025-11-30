Formel 1 heute live: Der Große Preis von Katar live im TV, Stream und Ticker - Wird Norris heute Weltmeister?

SPORT1 30.11.2025 • 14:00 Uhr Lando Norris will beim vorletzten Rennen der Formel-1-Saison vorzeitig Weltmeister werden. Auch Oscar Piastri und Max Verstappen kämpfen noch um den WM-Titel.

Endspurt im WM-Dreikampf der Formel 1! Am Sonntag steht in Katar das vorletzte Rennen der Saison an (ab 17 Uhr im LIVETICKER) - und vielleicht auch die Entscheidung in der Gesamtwertung.

Lando Norris geht als WM-Führender an den Start und will von Position zwei aus an die Spitze fahren, um sich mit einem Sieg vorzeitig zum Weltmeister zu krönen. Von der Pole startet jedoch McLaren-Teamkollege Oscar Piastri. Gewinnt Norris in Katar, ist er Weltmeister.

So sehen Sie die Formel 1 in Katar live im TV, Stream und Ticker:

TV: Sky

Sky Stream: Sky Go oder WOW

Sky Go oder WOW Ticker: SPORT1.de

Der Australier dominierte das bisherige Wochenende in Katar und feierte nach dem erfolgreichen Shootout am Freitag zunächst einen Start-Ziel-Sieg im Sprintrennen, bevor er seinen eigenen Streckenrekord übertraf und sich den ersten Startplatz für Sonntag sicherte.

Hinter den beiden McLaren-Piloten startet Verfolger Max Verstappen im Red Bull auf Position drei. Der viermalige Weltmeister muss das Rennen zwingend vor Norris beenden, um weiterhin Chancen auf den Titel zu haben.

Vertagt Piastri die WM-Träume von Norris?

Die besten Vorzeichen für den Rennsieg hat jedoch auch mit Blick auf die Statistik Piastri. In den elf Rennen seit der Sommerpause gewann zehnmal der Fahrer, der von der Pole gestartet war. Nur Verstappen siegte in Las Vegas, als er von Position zwei aus startete.

Ferrari hofft auf ein versöhnliches Ende

Ein bisher rabenschwarzes Wochenende erwischten die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc (10.) und Lewis Hamilton (18.), die sich beide unzufrieden mit ihrem Auto zeigten.

Beim Rennen am Sonntag steht vor allem Hamilton vor der schweren Aufgabe, sich aus dem persönlichen Formtief zu kämpfen. Der siebenmalige Weltmeister schied zuletzt dreimal in Serie im ersten Qualifying aus.

Besser sieht die Situation bei Mercedes aus. George Russell (4.) und Kimi Antonelli (5.) komplettieren die Top Fünf.