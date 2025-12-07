"Gibst du mir dieses blöde Grinsen?": Verstappen giftet

Bianca Garloff 07.12.2025 • 23:15 Uhr Max Verstappen verpasst den WM-Titel knapp. Ein Punktverlust beim Barcelona-GP erweist sich nun als besonders schmerzhaft. Nach einer Nachfrage dazu giftet der Niederländer einen Journalisten jedoch an.

Max Verstappen gewinnt zwar das Saisonfinale in Abu Dhabi – aber den WM-Titel verpasst der Red-Bull-Star um zwei Punkte. Während er im Grand Prix sportlich fair auf schmutzige Tricks verzichtet und auch nach Zieldurchfahrt fair gratuliert, kocht die Stimmung in der anschließenden Pressekonferenz der Top-3 hoch: Eine Frage zu seinem umstrittenen Barcelona-Manöver bringt den Niederländer an sein Limit.

Die Ausgangslage: Verstappen hat im Wüstenfinale einen Start-Ziel-Sieg hingelegt, doch Lando Norris‘ dritter Platz reicht dem McLaren-Piloten zum ersten WM-Triumph. Für Verstappen endet damit eine Saison mit einer schlechten ersten Hälfte und einer grandiosen Aufholjagd mit dem Vize-Titel.

Für einige kritische Beobachter sticht dabei allerdings ein Punktverlust besonders schmerzhaft hervor.

Formel 1: Verstappen verliert im Duell mit Russell die Nerven

Beim Zurückgeben einer Position rempelte er den Mercedes-Piloten leicht an und bekam dafür eine Strafe. Die kostete ihn insgesamt neun Punkte. Genau die hätten ihm jetzt in Abu Dhabi gereicht, um den Titel erneut zu holen.

Ein britischer Journalist hat Verstappen in der Abu Dhabi-Pressekonferenz nun genau darauf angesprochen – und damit erneut eine explosive Reaktion ausgelöst.

„Hast du all die anderen Dinge vergessen, die in meiner Saison passiert sind?“, kontert er genervt. „Natürlich kommt jetzt Barcelona. Jaja ...“

Verstappen: „Gibst du mir jetzt dieses blöde Grinsen?“

Der viermalige Weltmeister legt eine kurze Pause ein, mustert den Journalisten – und legt nach: „Gibst du mir jetzt dieses blöde Grinsen?“

Anschließend versucht er die Frage dann doch noch seriös zu beantworten: „Ich weiß nicht. Es ist eben Teil des Rennens. Man lernt daraus.“

Doch Verstappen betont auch, dass die Saison weit mehr Wendepunkte hatte als nur Barcelona.

„Die WM geht über 24 Rennen“, gibt er zu bedenken. „Ich habe auch viele Weihnachtsgeschenke bekommen – frühe Weihnachtsgeschenke – in der zweiten Saisonhälfte. Darüber könnte man genauso fragen.“

Norris rettet WM-Führung knapp über Ziellinie

Fest steht: Verstappen hätte die WM fast noch gedreht. Im Sommer lag er bereits 104 Punkte zurück, kämpfte sich seitdem bis auf zwei Zähler heran.