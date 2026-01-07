Formel 1: Wichtige Entscheidung um Verstappen wohl gefallen

SPORT1 07.01.2026 • 13:59 Uhr Lange wurde darüber spekuliert, ob Max Verstappen in der kommenden Formel-1-Saison ohne seinen langjährigen Renningenieur Gianpiero Lambiase auskommen muss. Doch nun steht offenbar eine Entscheidung fest.

Die Spekulationen in der Formel-1-Welt hielten lange an, doch nun scheint eine Entscheidung gefallen zu sein: Gianpiero Lambiase wird Red Bull auch 2026 treu bleiben und weiterhin als Renningenieur von Max Verstappen arbeiten.

Lambiase soll zudem seine Rolle als sogenannter Head of Racing fortführen. Das berichtet motorsport-total.com. In den vergangenen Wochen hatte es wiederholt Gerüchte über einen möglichen Abschied des 45-Jährigen gegeben, der unter anderem mit Aston Martin und Williams in Verbindung gebracht worden war.

Auslöser der Spekulationen waren allerdings keine sportlichen Gründe, sondern private. Lambiase soll intern um eine Reduzierung seiner Reisetätigkeit gebeten haben. Dazu passt, dass er bei den Rennen in Österreich und Belgien in der abgelaufenen Saison nicht wie gewohnt am Kommandostand saß und von Simon Rennie vertreten wurde.

Formel 1: Wie lange bleibt Lambiase noch bei Red Bull?

Ein Abgang in der Zukunft ist damit aber nicht vollständig vom Tisch. Lambiase’ Vertrag bei Red Bull läuft nur noch bis Ende 2027, die Entscheidung für den Verbleib gilt laut dem Bericht zunächst ausschließlich für die Saison 2026. Langfristig bleibt ein Wechsel zur Konkurrenz somit möglich. Lambiase wäre dabei nicht der erste hochrangige Mitarbeiter, der Red Bull verlässt.