Formel 1 zum Anfassen: Schumi-Mercedes kommt nach München

Bianca Garloff 24.03.2026 • 22:44 Uhr Formel 1 ohne Rennen in Deutschland? Geht auch anders: In München können Fans die Königsklasse bald hautnah erleben – mit echten WM-Autos und viel Geschichte zum Anfassen.

Auf der Rennstrecke macht die Formel 1 derzeit keinen Halt in Deutschland, doch es gibt eine Alternative: Die offizielle Formel-1-Ausstellung kommt ab dem 20. Mai 2026 nach München und bringt die Königsklasse zu den deutschen Fans. Schauplatz ist der Pineapple Park im ehemaligen Paketpostamt.

Nach dem erfolgreichen Deutschland-Debüt in Oberhausen mit rund 150.000 Besuchern geht die Show nun in der bayerischen Landeshauptstadt in die nächste Runde. Weltweit haben bereits mehr als 1,3 Millionen Menschen die Ausstellung gesehen.

F1-Ausstellung kommt nach München

In München geben die Macher nun weiter Vollgas. Unter anderem ist dort der Red Bull RB16B von Max Verstappen zu sehen. Zur Erinnerung: Damit holte der Niederländer 2021 seinen ersten WM-Titel im dramatischen Finale von Abu Dhabi gegen Lewis Hamilton. Jetzt steht der Weltmeister-Bolide bald mitten in Bayern.

Auch die Silberpfeile aus der Saison 2011 sind vor Ort. Mit dem sogenannten W02 legten Michael Schumacher und Nico Rosberg die Basis für die spätere Mercedes-Dominanz in der Formel 1. Neben Schumacher, Rosberg und natürlich Sebastian Vettel spielen auch deutsche Strecken wie der Nürburgring und Hockenheimring eine Rolle. Dazu kommt der aktuelle Formel-1-Einstieg von Audi mit Nico Hülkenberg.

Insgesamt gilt: Auf rund 3000 Quadratmetern führt die Ausstellung durch die Geschichte der Königsklasse. Im Unterschied zu klassischen Museen setzt sie stärker auf Interaktion. Besucher können sich durch verschiedene Themenbereiche bewegen, begleitet von einem Audioguide mit Hintergrundgeschichten und Stimmen aus der Formel 1. „Nach dem Deutschland-Debüt in Oberhausen war klar, dass wir die Ausstellung auch weiteren Fans zugänglich machen wollen“, sagt Ausstellungs-Macher Jonathan Linden. „München ist dafür ein idealer Standort.“

Nähe zu Audi und Mercedes

Emily Prazer, Commercial Director der Formel 1, ergänzt: „Deutschland blickt auf eine große Motorsporttradition zurück und der Einstieg von Audi in die Formel 1 in dieser Saison ist ein weiteres starkes Signal für die Zukunft dieser Verbindung. Die F1-Ausstellung ist weltweit ein Riesenerfolg und wir freuen uns darauf, in München noch mehr Menschen die Faszination der Formel 1 auf eine einzigartige Weise näherzubringen.“