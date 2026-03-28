Verstappen-Frust- Vater Jos befürchtet Schlimmeres

SID 28.03.2026 • 10:08 Uhr Max Verstappen ist nach dem Qualifying in Suzuka sauer. Sein Vater Jos befürchtet Motivationsprobleme.

Max Verstappen war mal wieder bedient. „Unfahrbar“ sei sein Red Bull im Qualifying für den Großen Preis von Japan (Sonntag, 7.00 Uhr im LIVETICKER) gewesen, haderte der Niederländer. Auch sein Vater Jos sieht eine düstere Zukunft.

In Suzuka, wo er schon am Donnerstag mit dem Journalisten-Rauswurf bei seiner Medienrunde neben der Strecke negativ aufgefallen war, setzte sich nun auch aus sportlicher Sicht mit Startplatz elf sein katastrophales Jahr fort.

Formel 1: Jos Verstappen befürchtet Schlimmeres

Das Fahren in diesen Autos stellt für ihn keine Herausforderung dar. Ehrlich gesagt befürchte ich, dass Max seine Motivation verlieren könnte“, hatte Jos Verstappen schon vor dem Qualifying dem niederländischen Telegraaf gesagt: „Früher hielt er das Fahren eines Formel-1-Wagens für das Schönste, was es gab. Aber jetzt sehe ich die Zukunft eher düster. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass es nicht so ist, aber mit Blick auf seine Zukunft sehe ich darin tatsächlich ein Problem.“

Sohn Max gefallen die neuen Hybridmotoren mit dem hohen Elektroanteil überhaupt nicht, ein „Witz“ seien diese aus seiner Sicht. „Als Fahrer sollte man für seinen Mut und sein Können belohnt werden“, sagte Jos Verstappen: „Aber wenn man eine Kurve jetzt so schnell wie möglich durchfährt, ist man über eine Runde gesehen am Ende langsamer. Das nimmt dem Ganzen das Rennfeeling.“

Qualifying: Verstappen nur Elfter