"Rentner" Rossi rundum glücklich: "Viel positive Energie"

In Valencia gefielen dem werdenden Vater Rossi besonders die "vielen tollen Überraschungen". Unter anderem wurden an der Strecke seine neun Weltmeistermaschinen ausgestellt, die Fahrer aus seiner "VR46 Academy" trugen Helme in Lackierungen, mit denen er einst an den Start gegangen war. So auch MotoGP-Rennsieger Francesco Bagnaia (Italien/Ducati).