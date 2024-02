Marc Márquez: Neubeginn bei Gresini Racing - Hohe Erwartungen und der Weg zur Spitze

„Er ist sehr motiviert und freut sich auf den Start“, sagt Javier Ortiz, ein Vertrauter von Marc Márquez und das einzige Teammitglied, das der Spanier zu Gresini Racing mitgenommen hat, um ein neues Kapitel in seiner Karriere zu beginnen. Aber die Gefühle sind immer noch ungewohnt für einen Fahrer, der sein ganzes Leben bei HRC verbracht hat.

„Als ich mich zum ersten Mal auf dem Bildschirm sah, in diesen Farben, war das ein seltsames Gefühl. Ich sehe mich noch nicht in ihnen, denn es ist schwierig nach so vielen Jahren im Repsol Honda Team... Aber ich freue mich auf diese Gelegenheit und werde versuchen, sie voll auszunutzen“, sagte Márquez selbst in einem Interview während der Teampräsentation, die in der neuen Dokumentation der Plattform, Marc Márquez: Family Gresini, aufgezeichnet wurde, gegenüber DAZN.

Ein neues Team, eine neue Familie

Es ist verständlich, dass das Gefühl seltsam ist. Elf Saisons mit einer Familie, von der es schwer war, sich zu trennen, und obwohl er jetzt eine andere gefunden hat, zu der er langsam mehr Vertrauen gewinnt, braucht alles seine Zeit. Aber im Gegensatz zu den gemischten Gefühlen eines Márquez, der wieder gewinnen will, strahlt der Enthusiasmus eines unabhängigen Teams mit begrenztem Budget, das die Unterschrift des Spaniers als "wahr gewordenen Traum" betrachtet.

Das sind die Worte von Nadia Padovani, der Direktorin und Besitzerin des Teams, die nicht glücklicher sein könnte, einen achtfachen Weltmeister in ihrem Team willkommen zu heißen. "Wir werden in der Nähe sein, wenn es irgendwelche Probleme gibt, kann er zu uns kommen und mit uns reden. Wir wollen, wie man so schön sagt, für ihn da sein, im Guten wie im Schlechten. Wir werden immer für ihn da sein", sagte sie.

Erwartungen sind hoch

Die beste Nachricht ist, dass Marc Márquez weiß, woran er ist. Obwohl es nicht leicht war, sich von dem Team zu verabschieden, das ihm sechs MotoGP-Weltmeisterschaften eingebracht hat, hat Márquez verstanden, dass er nicht einfach kommen und seine Autorität behaupten kann. "Selbst mein Einfluss in den Boxen muss diese Gresini-Familie nicht verändern. Deshalb war das einer der Gründe, warum ich eines meiner Teammitglieder von Repsol zu Gresini mitgenommen habe (Javi Ortiz), aber nicht das ganze Team, denn sie haben ihre eigene Familie und ihre eigene Atmosphäre. Man kann nicht eine ganze Familie wegen eines Fahrerwechsels zerstören, also muss ich mich an sie anpassen", gibt Márquez zu, der sich des "Stolzes", zu einem solchen Team zu gehören, bereits bewusst ist.

Druck und Erwartungen

Aber dieser Druck könnte sich gegen den Champion richten. Sein eigener Bruder, Álex Márquez, ist sich bewusst, dass "er viele Jahre auf demselben Motorrad verbracht hat und nun den Schritt machen muss, sich an die Ducati anzupassen", was Zeit brauchen wird. "Die Erwartungen können da sein, aber man muss sich ein wenig von ihnen abgrenzen. Man muss die Saison Schritt für Schritt angehen", fügt der jüngere Bruder hinzu, der bereits ein Jahr Erfahrung bei Gresini hat und aus Erfahrung spricht.

Die Zukunft mit Gresini Racing

Ungeachtet dessen, was über ihn gesagt wird, ist Marc auf das konzentriert, was vor ihm liegt: "Ich verstehe und bin dankbar, dass die Erwartungen der Leute hoch sind, denn das ist ein gutes Zeichen. Es ist meine Aufgabe, mich davon abzulenken, nicht mit dem Dach zu beginnen, sondern mit der Basis, Schritt für Schritt. Ich bin der erste, der den gleichen Ehrgeiz hat und der erste, der gewinnen will, aber in den letzten zwei Jahren habe ich es nicht geschafft, ein Rennen zu gewinnen. Also müssen wir uns erreichbare Ziele setzen und hoffentlich können wir 'in crescendo' gehen, wie die Italiener sagen", sagte Márquez.

Mit der Zeit und der Anpassung an das Motorrad hofft er "als Márquez-Familie", zusammen mit seinem Bruder, "viele Trophäen für Gresini zu gewinnen, Siege und Podestplätze in der MotoGP zu feiern". "Wir werden versuchen, viel Freude zu bereiten", fügt der Champion hinzu, der zumindest schon einen "normalen Winter" hatte, "den ich seit fast fünf oder sechs Jahren nicht mehr hatte", weg von der Rehabilitation und mit vielen Kilometern auf dem Motorrad.

