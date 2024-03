Marc Márquez zufrieden trotz Sturz: Starke Leistung auf Ducati in Portimao

„Von 1 bis 10, heute würde ich mir eine 8 geben, und ohne den Sturz wäre es eine 9 gewesen“, sagte Marc Márquez nach dem Trainingstag in Portimao. Der Spanier, der am Morgen auf der heiklen Strecke führte, beendete das Training auf dem dritten Platz, sicherte sich den direkten Zugang zur Q2 und zeigte beeindruckende Leistungen am Lenker der Ducati.

Ein guter Freitag für Márquez

"Heute war ein guter Freitag. Wir haben gut angefangen und sofort auf einer anderen Strecke gesehen, dass es gut laufen könnte. Ich bin mir bewusst und realistisch, dass wir den heutigen Tag mit Vorsicht betrachten müssen, da ich schnell, aber nicht sehr schnell war, weil die Strecke sehr speziell war, sie war rutschig und das war schon immer eine meiner Stärken, wenn die Strecke so ist, ein bisschen seltsam", erklärte Márquez mit einem breiten Lächeln.

Er konnte gut für das Rennen arbeiten, mit den Rennreifen, und machte einige kleine Änderungen am Motorrad, die ihm mehr Vertrauen gaben. "Wir sind auf dem richtigen Weg und mehr als das Ergebnis, das Beste am Tag für mich ist das Vertrauen in das Motorrad, das im Vergleich zu Katar verbessert hat", fügte der Gresini Racing-Fahrer hinzu.

Erster offizieller Sturz des Jahres

Auf die Frage, ob der Boden mit der Ducati genauso hart ist wie mit der Honda, nach seinem Sturz in Kurve 5, lachte er und antwortete: "Bisher war es nur ein Ausrutscher, es war weich. Der Sturz war der erste offizielle Sturz des Jahres, an einem der kritischsten Punkte der Strecke, der Abwärtsbremsung. Einfach gesagt, mein Instinkt ist ausgebrochen, der Instinkt, an den ich mich mit der Honda gewöhnt habe, wenn sie sich beim Bremsen bewegt, dass ich schnell zur Spitze rutsche, vor allem wenn es eine Linkskurve ist und ich es schaffe, sie mit einem neuen Reifen zu bremsen. Ich habe versucht, sie mit der Ducati zu bremsen, aber die Stärken der Ducati liegen woanders und ich muss sie verstehen, deshalb bin ich durch meinen Fehler gestürzt, aber für mich ist das Wichtigste, dass ich konstant in den Zeiten sein konnte, immer alleine fahrend und, noch einmal, ich habe gesehen, dass ich mit der Ducati hinter jemandem mehr leide als alleine fahrend."

Zeitverlust im letzten Sektor

Über den Zeitverlust im letzten Sektor, den er während des Tages zeigte, vor allem in der letzten Kurve, sagte er: "Ich bin mir bewusst, dass einer der schwachen Punkte meiner Fahrweise in diesen langen Rechtskurven liegt. Dort muss ich verstehen, um den Schaden zu minimieren, denn an anderen Punkten der Strecke schaffe ich es, konstant und effektiv zu sein, aber dort verliere ich mehr als üblich. Mal sehen, ob ich es schaffe, anstatt zwei oder drei Zehntel nur eine oder anderthalb zu verlieren und das bringt mich ein bisschen näher."

Erster Sturz der Saison

Zurück zum Sturz, dem ersten der Saison und dem zweiten seit er die Ducati fährt, da er bereits im Test in Katar gestürzt war, betonte er, dass "es nie gut ist zu stürzen und zu stürzen, wenn es abzieht, aber man muss fallen. Alle fallen und die meisten Stürze passieren in den letzten Minuten des Trainings und in der Qualifikation, weil man an die Grenze geht. Als ich wusste, dass ich eine gute Runde hatte und ich übertrieben habe, wie es mir passiert ist, habe ich versucht, auf jede erdenkliche Weise einzutreten und ich bin gestürzt, aber das sind Phasen, die ich verstehen muss und vor allem war es gut, diesen Sturz zu haben, weil es mir im Rennen passieren kann, denn diesen Manöverstil habe ich in der Vergangenheit oft gemacht und ich habe gesehen, dass ich hier aufmerksamer sein muss."

Zusammenfassung des Freitags

Zusammenfassend bleibt von diesem Freitag dies: "Für mich das Wichtigste ist, dass wir eine 'Set-up'-Änderung gemacht haben, die mir geholfen hat. Wir sind in einem Prozess, in dem wir immer die Richtung finden müssen. In Katar fuhren wir konservativ, wie einige sagten, aber es war nicht konservativ, es war ein Mangel an Vertrauen und Wissen, und hier haben wir eine Änderung in der Abstimmung gemacht, klein, aber sie hat mir ein wenig geholfen und deshalb müssen wir diese Richtung suchen, um sogar schneller zu fahren, da ich das Gefühl habe, dass wir noch mehr Spielraum haben."

