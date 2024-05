Ducati auf der Suche: Wer wird Bagnaias Teamkollege in der MotoGP 2025?

Die MotoGP-Transfermarkt wird unweigerlich von Ducatis Entscheidung geprägt sein, wer neben Francesco Bagnaia im offiziellen Lenovo-Team fahren wird. Der italienische Fahrer hat im März seinen Vertrag mit Borgo Panigale um zwei weitere Saisons verlängert, was ihm eine rote Zukunft für die Saisons 2025 und 2026 sichert. Allerdings gibt es viele Bewerber für die andere Desmosedici.

Die Bewerber: Bastianini, Márquez und Martín

Zunächst ist da Enea Bastianini, der aktuelle Fahrer der italienischen Maschine. Nach einer durch Verletzungen geprägten letzten Saison konnte er nicht seine beste Leistung zeigen. Doch 2024 hat sich das Blatt gewendet. Obwohl der Rimini-Fahrer noch kein Rennen gewonnen hat, steht er mit 89 Punkten an vierter Stelle in der Weltmeisterschaft.

Ein weiterer Anwärter auf das rote Trikot ist Marc Márquez, der nach seiner doppelten Aufholjagd in Le Mans mit dem Gresinni-Bike äußerte, er würde gerne ein Motorrad der "letzten Evolution" für 2025 fahren, ohne jedoch eine Marke zu spezifizieren.

Der dritte Name im Rennen ist Jorge Martín, der die Weltmeisterschaft mit 129 Punkten souverän anführt. Er fährt bereits mit offiziellem Ducati-Material im Prima Pramac, hat aber nie verheimlicht, dass er den Lenker des begehrten roten Motorrads haben möchte.

Die schwierige Entscheidung Ducatis

Mit dieser Ausgangslage liegt die Entscheidung im offiziellen Ducati-Team, genauer gesagt in den Händen von Luigi Dall’Igna, dem Direktor von Ducati Corse. Der italienische Ingenieur sprach während des Wochenendes in Le Mans über die Zukunft des Lenovo-Teams und wer Bagnaia begleiten wird. Er muss eine Entscheidung treffen und obwohl er nicht sagt, wann die Nachricht konkretisiert wird, sagte er, er habe „etwas zu überdenken in dieser Woche“.