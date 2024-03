MotoGP 2023: Umfangreiche Sicherheitsverbesserungen auf dem Autódromo Internacional do Algarve

Die MotoGP ist wahrscheinlich die einzige Rennserie weltweit, die so stark auf die Sicherheit ihrer Fahrer achtet. Seit 2003 findet jeden Freitag eine Sicherheitskommission statt, in der die Meinungen der Fahrer gehört werden, um den riskanten Sport sicherer zu gestalten.

Verbesserungen auf der Strecke

Änderungen Kurve für Kurve

Ezpeleta analysierte die Änderungen, die für jede Kurve vorgenommen wurden. Unter anderem wurde in Kurve 1 und 2 der Asphalt entfernt und durch Kies ersetzt. In Kurve 4 und 5 wurde der alte Kies durch den neuen ersetzt. In Kurve 10 und 11 wurden zusätzliche Airfences hinzugefügt und der Asphalt durch Kies ersetzt. In Kurve 14 wurde der Beton durch Asphalt ersetzt, um den Grip zu verbessern.