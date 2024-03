MotoGP: Rookie stiehlt Stars die Show, während sein Teamkollege strauchelt

Mit nur zwei Rennen seit Saisonbeginn ist die Freude im Team GasGas grenzenlos. Pedro Acosta hat die MotoGP-Weltmeisterschaft wie ein frischer Wind erobert. Er ist der einzige Rookie, der es in diese Elitegruppe geschafft hat, und hat sein Neulingsetikett in nur zwei Rennen abgelegt. Denn es brauchte nur zwei Wochenenden, um sich auf dem Podium der Veteranen zu etablieren.

Beim GP von Portugal wurde er Dritter und obwohl es durch den Sturz von Maverick Vinales, der aufgrund eines Getriebefehlers auf dem zweiten Platz lag, wie ein Zufall aussehen könnte, zeigt sein Duell mit Schwergewichten wie Marc Márquez und Pecco Bagnaia, dass er bereits auf einem hohen Niveau ist.

Mit 19 Jahren und 304 Tagen ist der Spanier der jüngste Fahrer in der MotoGP-Ära, der es auf das Podium geschafft hat, und der Dritte in der gesamten Geschichte. Nur Randy Mamola (19 Jahre und 261 Tage) und Eduardo Salatino (19 Jahre und 274 Tage) übertreffen ihn.

Fernández kämpft mit schwierigem Saisonstart

Aber trotz all dieser Euphorie gibt es auf der anderen Seite der Box jemanden, der eine harte Zeit durchmacht. Tatsächlich verriet Augusto Fernández letztes Wochenende in Portimao, dass er „eine schwierige Zeit“ zu Beginn der neuen Saison durchmacht.

Obwohl der Spanier ein Jahr mehr Erfahrung in der MotoGP hat, laufen die Dinge nicht annähernd so, wie er es erwartet hat. „Es ist mein zweites Jahr und es fällt mir schwer, es zuzugeben, aber es ist, als würde ich von Null anfangen“, gestand der GasGas-Fahrer in einem Interview mit Motorsport.com.

Fernández ist realistisch und weiß, dass, wenn die Dinge so weitergehen, die Situation ihm überhaupt nicht zugutekommt. Acostas Anpassung an die MotoGP geht sehr schnell voran. Er lernt alles, was er während eines Wochenendes erlebt, und zeigt gleichzeitig eine entspannte Haltung im MotoGP-Paddock.

Während viele darauf wetten, wann sein erster Sieg in der Kategorie der schweren Motorräder kommen wird, entscheidet sich der Murcianer, ohne diesen Druck klarzukommen. Es wird kommen, wenn es kommen muss.

Die Uhr tickt für Fernández

Der Transfermarkt hat bereits begonnen sich zu bewegen und Augusto muss seine Zukunft klären, wenn er in der MotoGP bleiben will. Schon im letzten Jahr musste er gegen viele Gerüchte ankämpfen, die sein Aus prognostizierten. Da ist dass Niveau, das er in diesen ersten beiden Rennen gezeigt hat, ist überhaupt nicht das, was er braucht.

Bei KTM beginnt man sich sehr für Acosta zu interessieren, was die anderen Fahrer nervös machen könnte, die ihre Zukunft für 2025 klären müssen. Fernández ist sich klar: „Natürlich, hier gibt es keine Täuschungen. Wenn du keine Geschwindigkeit hast und nicht fährst, wird es keine Hilfe geben und nächstes Jahr wird es keinen Vertrag geben. Es ist klar, dass es ein entscheidendes Jahr ist und wir müssen uns beeilen, dabei zu sein. Ich bin der Erste, der nicht so weit hinten sein will.“