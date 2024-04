Aleix Espargaró: Karriereende oder Vertragsverlängerung bei Aprilia?

In einer überraschenden Pressekonferenz auf dem Circuit of the Americas (COTA) ließ Aleix Espargaró die Möglichkeit offen, seine Karriere am Ende der laufenden Saison zu beenden. Der Kapitän von Aprilia wird am 30. Juli 35 Jahre alt. Angesprochen auf die Vertragsverlängerung von Fabio Quartararo mit Yamaha, einem Fahrer, den das Aprilia-Team sehr schätzt, äußerte er sich auch zu seiner eigenen Zukunft.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Für den Markt im Allgemeinen könnte sich etwas ändern, aber für mich ändert sich nichts, weil ich in einer völlig anderen Position bin“, sagte Espargaró. „Es gibt viele Leute, die seine Vertragsverlängerung kritisieren, und ich verstehe diese Kritik nicht. Dies ist ein Pokerspiel und jeder kennt seine Karten. Ich glaube, er hat die beste Option gewählt, nicht nur wegen des Geldes.“

Quartararo sei „in einem Team, das er kennt, er wurde Weltmeister mit Yamaha, sie haben viele Veränderungen vorgenommen, die sich nicht von heute auf morgen bemerkbar machen müssen, aber mittelfristig schon. Und ich glaube, er hat das verstanden. Es wäre schwierig für ihn gewesen, jetzt alles auf eine Karte zu setzen, denn er hätte nicht zu Ducati wechseln können, zum Beispiel, und ich finde es nicht so seltsam, dass er nicht verlängert hat. Ich hätte in seiner Position dasselbe getan“, sagte Espargaró.

Unentschlossenheit über die Zukunft

„Auf die Frage, was er mit seiner eigenen Zukunft vorhat, antwortete Espargaró: „Ich weiß es nicht. Ich muss es abwägen. Ich denke viel darüber nach, spreche viel mit Laura (seiner Frau), aber ich möchte mir mehr Zeit geben. Ich habe es noch nicht in meinem Kopf entschieden. Dann müssen wir ehrlich und bescheiden sein, denn es wird davon abhängen, ob Aprilia möchte, dass ich weitermache und mir einen neuen Vertrag anbietet. Aber im Moment bin ich nicht in dieser Situation. Ich weiß nicht, ob ich aufhören und Testfahrer werden oder noch ein oder zwei Saisons fahren soll. Aber ich muss es bis Mugello entscheiden, wenn wir ein paar europäische Rennen gefahren haben, werde ich über meine Zukunft entscheiden.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Leistung und Motivation auf der Waagschale

Auf die Frage, ob er bereits müde sei, antwortete er: „Manchmal fällt es mir schwer zu reisen, aber wenn ich hier bin, habe ich viel Spaß. Ich bin sehr wettbewerbsfähig. Ich bin immer noch auf einem sehr hohen Niveau. In Katar war ich einer der schnellsten, in Portimao auch. Wenn wir in Mugello ankommen und ich weiterhin um Podiumsplätze kämpfe oder ein Rennen gewinne, werde ich wohl weitermachen. Die Ergebnisse werden entscheiden. Ich muss mich wettbewerbsfähig sehen, und wenn nicht, war der letzte Teil meiner sportlichen Karriere fantastisch.“

Vorfreude auf Austin und Favoriten-Einschätzung

Über seine Erwartungen für Austin sagte er: „Es ist eine etwas seltsame Strecke, denn vor zwei Jahren war es das schlimmste Wochenende meiner sportlichen Karriere, weil ich sechsmal gestürzt bin. Im Gegensatz dazu war ich letztes Jahr sehr schnell, startete in der zweiten Reihe und war fast auf dem Podium im Sprint, wurde Vierter, und im Hauptrennen stürzte ich, war aber das ganze Wochenende über schnell.“

----