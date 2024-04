Dani Pedrosa nach Sturz im MotoGP: Rücktritt oder 300. Rennmarke?

Der erfahrene MotoGP-Fahrer Dani Pedrosa stürzte in der vierten Runde des spanischen Grand Prix, als er auf dem zwölften Platz lag. Der 38-jährige Testfahrer von KTM verabschiedete sich früh von den Fans, ließ jedoch offen, ob dies sein letzter Auftritt in einem Rennen war. Seine Motivation für den San Marino Grand Prix schien gedämpft. Obwohl der September noch weit entfernt ist, ließ Pedrosa in Jerez die Möglichkeit offen, dass er nicht mehr an Rennen teilnehmen wird.

"Der heutige Tag war nicht das Ende, das wir gesucht haben, aber es ist, wie es ist. Ich hatte einen schnellen Sturz in Kurve 8. Ich weiß nicht, warum ich gestürzt bin. Ich habe die Linie wie immer gehalten und bin nicht viel schneller als gewöhnlich gefahren", sagte Pedrosa.

Sturz und Verletzungen

Pedrosa konnte das Rennen nicht beenden, aber er betonte, dass er viel von dem Motorrad an diesem Wochenende gelernt hat. „Wir haben viele Informationen darüber, wie dieses Motorrad funktioniert und welche Ideen wir für die nächsten Tests haben“, erklärte er. Der Fahrer trat den Journalisten mit Verbänden an beiden Armen aufgrund von Abschürfungen entgegen, aber er versicherte, dass nichts Ernsthaftes passiert sei: „Ich bin in Ordnung. Ich hatte einen starken Schlag auf beide Ellbogen, aber nichts Wichtiges, nichts an den Knochen.“

Die 300. Rennmarke

Das Rennen in Jerez war Pedrosas 299. Rennen. Auf die Frage, ob er gerne die 300 erreichen würde, antwortete er: "Es wäre schön, eine runde Zahl zu erreichen. Aber es ist nur eine Zahl, es ist nicht wichtig." Als er auf die Idee angesprochen wurde, ob er dieses Jahr noch einmal fahren würde, zögerte er, bevor er antwortete: "Ich bin sehr zufrieden und wenn das mein letztes Rennen war, bin ich glücklich, dass es hier in Jerez war."

Márquez gegen Bagnaia

Pedrosa äußerte sich auch zum Duell zwischen Márquez und Bagnaia: "Es war schön. Man fühlt sich immer schlecht, wenn man das Rennen nicht beendet, aber ich war da und dachte: 'Nun, zumindest genieße ich die Show.' Es war ein großartiges Comeback von Marc, der nach und nach Zeit gutmachte, aber dann sahen wir eine sehr wichtige Reaktion von Pecco, weil er Marc stoppen und ihm antworten konnte."

Er wurde gefragt, ob er glaubt, dass der Zusammenstoß zwischen den beiden in Portimao einen Einfluss hatte, und antwortete: "Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich denke, sie haben die Dinge dort geklärt und das war's. Aber es war interessant, diese Reaktion von beiden zu sehen, weil Martín gestürzt war und die beiden dem Führer viele Punkte abnahmen, aber am Ende riskierten sie für diese 25 Punkte. Pecco antwortete mit einer schnellen Runde, die Marc ein wenig festnagelte. Danach konnte Marc in der letzten Runde reagieren und sich erholen, aber Pecco hat es sehr gut gemacht."

