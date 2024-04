Álex Márquez: Schwieriger Saisonstart 2024 trotz Optimismus und Zielen

Nach einem starken Jahr 2023 ist der Start ins Jahr 2024 für Álex Márquez alles andere als glanzvoll. Der spanische Rennfahrer hatte ein schwieriges Wochenende beim Großen Preis von Amerika und konnte nur einen Punkt in den beiden Rennen sammeln. Berücksichtigt man auch das Rennen in Portugal, bleibt die Punktezahl gleich, da Márquez im Langstreckenrennen stürzte und im Sprintrennen keine Punkte erzielte.

Nach drei Rennen in diesem Jahr ist der jüngere der Márquez-Brüder mit nur 10 Punkten auf dem 13. Platz in der Gesamtwertung und bleibt weitgehend unbeachtet, während alle Augen auf seinen Bruder Marc gerichtet sind. Marc Márquez hat mit seinen Leistungen und zwei Podiumsplätzen im Sprintrennen für Aufsehen gesorgt und hat bereits 36 Punkte auf seinem Konto, was ihm den achten Platz in der Weltmeisterschaft sichert.

Álex Márquez bleibt trotz Rückschlägen optimistisch

Trotz dieser Rückschläge bleibt Álex Márquez gelassen und setzt sich realistische Ziele für diese Saison. Als neuer Botschafter von Hawkers gibt der Spanier zu, dass er hofft, „weiterhin als Fahrer zu wachsen“. Er betrachtet 2024 als „ein Jahr der Entwicklung“ mit Gresini Racing, wo er eine Familie gefunden hat.

"Das Ziel ist es, weniger Fehler zu machen, weiter vorne zu sein und zu versuchen, konstanter zu sein. Das wäre das echte Ziel, regelmäßiger unter den Top 7 zu sein", erklärt Márquez, der im Langstreckenrennen von Katar den sechsten Platz belegte und damit sein Ziel erreichte.

Die Herausforderungen für Márquez

Stabilität und Beständigkeit sind jedoch nach wie vor die Herausforderungen, die er aus dem vergangenen Jahr mitnimmt. Ein Jahr, in dem Márquez sagt, er habe "wieder zu mir selbst gefunden und gute Gefühle gehabt", nachdem er das LCR Honda Team verlassen hatte, wo er sich nicht wertgeschätzt fühlte und Schwierigkeiten hatte, das Motorrad zu beherrschen. "Ich hoffe, dass ich dieses Jahr weiterhin Spaß habe und vor allem in dem Team, in dem ich bin, das wie eine Familie ist und wir die Rennen sehr genießen", fügt er mit Zuversicht hinzu, obwohl die Anpassung an die GP23 etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt als erwartet.

Diese Situation ist für seinen Bruder Marc ein Vorteil, der nicht von einer anderen Ducati "kontaminiert" ist, die besser auf seine Bedürfnisse abgestimmt war. "Es ist eine Ducati, die etwas kritischer für meinen Fahrstil ist, aber sie hat mehr Potenzial. Dieses Jahr ist sie viel schneller und das bringt uns an unsere Grenzen, aber es ist ein wettbewerbsfähiges Motorrad und es kann auf vielen Strecken gut abschneiden. Wir müssen die Gelegenheiten, die wir haben, um auf das Podium zu kommen und vorne zu sein, nutzen", erklärt Márquez, der bereits das Rennen in Jerez in der nächsten Woche im Blick hat.

