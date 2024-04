Marc Márquez beeindruckt mit starker Leistung beim GP von Spanien

Es gibt Momente, die schmecken wie ein Sieg, und Marc Márquez‘ Auftritt beim Großen Preis von Spanien auf dem Ángel Nieto Circuit in Jerez war genau so einer. Carlo Merlini, der kommerzielle und Marketingdirektor von Gresini Racing, dem Ducati-Satellitenteam, in dem der achtfache Champion dieses Jahr fährt, war besonders bewegt von der beeindruckenden Leistung des Spaniers.

"Ein aufregender Moment"

"Dies ist ein aufregender Moment. Endlich, nachdem er nicht viel Glück hatte, hat Marc ein Rennen gefahren, in dem er das bekommen hat, was er verdient, ein aufregendes Podium, mit seinem immerwährenden Fahrstil. Weiter so und auf zum nächsten Rennen", begann Merlini und fügte hinzu: "Ich hoffe, er erreicht bald den Sieg, denn es fehlt ihm an nichts. Er ist schnell und kennt das Motorrad gut. Ich denke, ein Sieg ist möglich."