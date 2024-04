Marc Márquez: Triumphale Rückkehr nach Verletzungsmartyrium

Es gibt wahrscheinlich niemanden, der besser als Roser Alentá, die Mutter von Marc Márquez, weiß, was der achtmalige Weltmeister in den letzten vier Jahren durchgemacht hat - sowohl auf physischer als auch auf emotionaler und sportlicher Ebene.

Als der spanische Fahrer sich im Jahr 2020 in Jerez den Oberarmknochen des rechten Arms brach, begann ein Martyrium aus vier Operationen, einer harten Genesungsphase und einer katastrophalen Ergebnisserie mit Honda, da das Motorrad nicht auf dem erforderlichen Niveau war.

Der Weg zurück ins Rampenlicht

Márquez musste sich dazu herablassen, in einem Satellitenteam, dem Gresini Racing, zu fahren, aber mit einer Ducati, die ihm endlich wieder die Möglichkeit gibt, um den Sieg zu kämpfen. In Jerez lag er nur etwas mehr als drei Zehntel zurück, und ein starker Bagnaia stand ihm im Weg, aber er erreichte einen zweiten Platz, den sein Team am Fuße des Podiums feierte, als wäre es ein Sieg.

Es waren 558 Tage vergangen, seit Marc das letzte Mal ein MotoGP-Podium in einem trockenen Rennen erreicht hatte, als er 2022 in Australien Zweiter wurde.

Die Freude über die Rückkehr

Seine Mutter sagte zu AS am Fuße des Podiums knapp, aber aufschlussreich: "Marc ist zurück". José Luis, sein Freund, Assistent und Sparringspartner im Training, war der gleichen Meinung und sagte: "Der Sieg wird kommen, weil er wieder Marc ist." Seine Mechaniker genossen den Moment ebenfalls, als wäre es ein Triumph, und sein Manager, Jimmy, nahm sich endlich ein paar Minuten Zeit, um AS zu erzählen, was er in einem solchen Moment fühlte.

„Endlich, endlich können wir feiern. Wir haben lange gelitten, vor allem letztes Jahr, das war sehr, sehr kompliziert. Dieses Jahr sahen wir schon, dass Marc körperlich sehr stark war und sich schnell mit dem Motorrad zurechtfand. Und nun, wenn ein absolut genialer Fahrer und ein gut laufendes Motorrad zusammenkommen, dann passiert das, dass er sogar mit einem Motorrad, das nicht das Beste ist, dieses Extra gibt.

Wir sind sehr glücklich und streben nach mehr", erzählte ein überglücklicher Jaime Martínez, der normalerweise nicht viel spricht.

Die Zukunft sieht rosig aus

Jimmy sprach mit AS begleitet von der ohrenbetäubenden Musik, die vom Podium herüberwehte, wo Marc seinen Helm wieder aufsetzte und einen Tanz hinlegte, der in den sozialen Netzwerken Furore machte. „Er liebt das Tanzen, das weißt du ja.“

Und wir nutzten die Gelegenheit, ihm zu sagen, dass er mit diesem in Jerez gezeigten Niveau kein Problem haben wird, seinem Starfahrer für das nächste Jahr ein Motorrad zu finden: „Nun, wir werden sehen, wir werden sehen. In den nächsten zwei Monaten wird sich der Markt stabilisieren und wir werden einen Blick in die Zukunft werfen.“

