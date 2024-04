Márquez „wie der Wolf im Hühnerstall“

Trotz seiner acht Weltmeistertitel sucht der Spanier weiterhin seinen Platz im Gresini-Team, in dem das Familiengefühl über alles andere hinausgeht. Und das in einer Fabrik, die mit Schwergewichten wie Pecco Bagnaia oder Jorge Martín aufwartet, die als große Favoriten für den Kampf um die Weltmeisterschaft gelten.

Rennunfall in Portugal

Eine Ego-Schlacht, die die Italiener um jeden Preis vermeiden wollen, könnte sich abzeichnen. Der Vorfall in Portugal zwischen Bagnaia und Márquez, obwohl er als Rennunfall eingestuft wurde, hat für Unruhe gesorgt. So sieht es Johann Zarco, der sich glücklich schätzt, Ducati den Rücken gekehrt zu haben.

In einem Interview mit Canal+ Frankreich äußerte Zarco seine Gedanken über die Auswirkungen, die ein so großer Fahrer wie Márquez auf das Ducati-Team haben könnte: „Ich denke, Marc Márquez bei Ducati ist wie der Wolf im Hühnerstall. Pecco ist sehr ruhig, aber Marc nervt, also wird es sehr interessant. Und für Ducati ist das Image von Marc Márquez auch enorm.“