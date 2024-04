Maverick Viñales und Manu Cazeaux: Wiedervereinigung und Triumph bei Aprilia

Die Partnerschaft zwischen Maverick Vinales und Manu Cazeaux reicht weit zurück, bis ins Jahr 2015, als Cazeaux zum ersten Mal als Technischer Leiter in Vinales‘ Box bei Suzuki arbeitete. Gemeinsam feierten sie ihren ersten Sieg bei der England-Runde 2016 in Silverstone. Als die japanische Marke Suzuki Ende 2022 die Weltmeisterschaft verließ, bat Vinales Aprilia darum, Cazeaux zu verpflichten, um ihn wieder an seiner Seite in der Box zu haben. In Austin feierten sie erneut gemeinsam den Geschmack des Sieges - und es könnten noch mehr folgen.

Überwindung früherer Herausforderungen

„In der Vergangenheit, wenn Maverick die Möglichkeit zum Gewinnen hatte und dann weit zurückfiel, fühlte er sich oft frustriert. Sein Motorrad kam nicht voran und er hatte Schwierigkeiten, aufzuholen. Aber wir haben das letztes Jahr bearbeitet und hier hat es sich ausgezahlt. Er hatte die Geschwindigkeit, um zu gewinnen und setzte das um, was wir im letzten Jahr geübt hatten. Das war sehr wichtig“, erzählte Cazeaux im Gespräch mit AS in seiner Box.

Die richtige Reifenwahl

Eine weitere Schlüsselentscheidung war die Wahl des Medium-Hinterreifens. "Ich war tatsächlich sehr überrascht über die Wahl der anderen. Nur Acosta und er entschieden sich für den Medium-Reifen und sie wurden Erster und Zweiter. Ich denke, das war die richtige Entscheidung", sagte Cazeaux. Trotz Bedenken, die sich aufgrund der Mehrheit der Fahrer, die den Soft-Reifen wählten, einschlichen, vertraute das Team auf ihre Daten und Erfahrungen aus dem Warm-up und entschied sich letztendlich für den Medium-Reifen.

Eine epischer Sieg, aber war es der beste?

Cazeaux bezeichnete Vinales‘ Sieg in Austin als „episch“, aber um zu beurteilen, ob es der beste war, müsste man die anderen überprüfen. Die Millionen-Dollar-Frage ist, ob Vinales dieses Niveau für den Rest der Saison halten kann. Cazeaux ist zuversichtlich: „Ich glaube, dieses Niveau haben wir seit Katar im letzten Jahr, als wir ein wenig verstanden haben, wie wir mit der 2023er Aprilia umgehen müssen. Die Aprilia war eigentlich ein schwieriges Motorrad für ihn, das einige Grenzen hatte, die wir nicht verstanden oder überwinden konnten. Aber wir haben stark abgeschlossen und hätten wahrscheinlich auf dem Podium in Valencia gestanden, wenn wir nicht die falsche Reifenwahl getroffen hätten. Er hatte dort sogar die Pole Position. Und im Winter hatten wir einige Probleme bei den Tests mit dem 2024er Motorrad. Aber wir kamen in Katar an und verstanden, dass dieses Motorrad mehr Potenzial hat als das von 2023, aber ein anderes Gleichgewicht hat. Wir haben die Daten analysiert und sind in Portugal mit Modifikationen am Motorrad aufgetaucht, um uns auf das zu konzentrieren, was wir tun müssen. Entweder haben wir nichts verstanden oder wir werden in jedem Rennen stark sein.“

Die besondere Beziehung zwischen Vinales und Cazeaux

Es ist allgemein bekannt, dass Maverick Vinales kein leicht zu handhabender Fahrer in der Box ist und im Laufe seiner Karriere mehrere Technische Leiter gewechselt hat. Umso bemerkenswerter ist die starke Verbindung, die er mit Cazeaux hat. „Er weiß, dass ich ihm sage, was ich denke, auch wenn es ihn verärgert. Das schätzt er und nutzt es oft. Es kann Diskussionen geben, aber wir haben eine gute Beziehung, eine gute Verbindung und am Ende gibt es gegenseitiges Vertrauen und die Dinge beginnen zu funktionieren“, erläutert Cazeaux.

Ausblick auf die Zukunft

Cazeaux glaubt, dass Vinales, wenn er auch nicht der schnellste Fahrer der letzten Zeit ist, sicherlich zu den Top Drei gehört. „Aber das reicht nicht aus, um Weltmeisterschaften zu gewinnen, denn es haben schon Leute mit weniger Geschwindigkeit als er gewonnen. Es ist also nicht genug. Man muss an anderen Dingen arbeiten. Die Aprilia war weder für ihn noch für mich ein einfaches Motorrad, da sie von einem völlig anderen Konzept kommt. Aber wir beginnen, sie zu verstehen und sie hat viel Potenzial. Wir müssen ihr 100% abverlangen und er wird jetzt wissen, wie er das machen kann“, schließt Cazeaux ab.

