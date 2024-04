MotoGP Comeback: Pedrosa und Espargaró kehren für ausgewählte Rennen 2024 zurück

Pedrosa startet in Jerez, Espargaró in Italien

Die Fans, die am Wochenende vom 26. bis 28. April zum Ángel Nieto nach Jerez kommen, können Dani Pedrosa in Aktion erleben. Diejenigen, die den Großen Preis von Italien vom 31. Mai bis 2. Juni besuchen, werden Zeugen der Rückkehr von Pol Espargaró. Ob es eine zweite Teilnahme der beiden Fahrer geben wird, ist noch unklar.

Pedrosa freut sich auf Jerez

Pedrosa, der im letzten Jahr mit einem sechsten Platz im Sprint und einem siebten Platz im Rennen auf der andalusischen Strecke beeindruckte, teste kürzlich in Jerez und freut sich auf das Rennen. „Ich habe im letzten Jahr viel Spaß in Jerez gehabt und die Begeisterung der Fans war unglaublich. Wir alle wissen, dass Jerez ein besonderer Ort ist. Für uns wird es auch wichtig sein, einige Referenzen für unsere Tests zu nutzen und sie wieder in das Rennumfeld zu bringen. Dies ist der Hauptgrund für die Teilnahme an den Rennen in 2024″, erklärt die ‚MotoGP Legend‘.