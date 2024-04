MotoGP: Deswegen hat Ducati keine Lust auf Kontroversen

Gigi Dall’Igna bezeichnete es als „einen bedauerlichen Vorfall“, und generell war Ducati nicht besonders erfreut über den ersten Zusammenstoß von Marc Márquez mit einem anderen Fahrer der eigenen Marke. Genauer gesagt, mit dem zweifachen Champion der Italiener - Francesco Bagnaia. Der Italiener und Márquez waren zuletzt die Hauptakteure, als beide in Portugal zu Fall kamen und ohne Punkte blieben. Der erste Nuller für sie in dieser Saison, während Jorge Martín den Sieg und die Führung in einer Weltmeisterschaft errang.

Der Crash zwischen den beiden Schwergewichten führte zu einer Anhörung vor dem Panel der Kommissare, um ihre jeweiligen Versionen darzulegen. Obwohl die Angelegenheit ohne Strafen endete, wurde der Italiener von vielen als der Schuldigere angesehen, wenn man denn einen Schuldigen suchen muss. Die allgemeine Meinung im Fahrerlager spricht von einem "Rennunfall", der hätte vermieden werden können, wenn Bagnaia nicht darauf bestanden hätte, den fünften Platz vor dem ehemaligen Honda-Fahrer zu behaupten.

Ducati will Kontroverse nicht weiter ausdehnen

Im Vorfeld des Großen Preises von Amerika will Ducati diese Kontroverse nicht weiter ausdehnen, die bereits am Sonntag nach dem Rennen beigelegt wurde. Die Fahrer haben unterschiedliche Ansichten, stimmen jedoch darin überein, dass eine Strafe nicht notwendig war und dass solche Nuller, obwohl sie zu Beginn der Saison schmerzen, Dinge sind, die im Rennsport passieren.

Davide Tardozzi, Teammanager von Ducati Lenovo, betont, dass der Zusammenstoß „zweifellos ein Rennunfall war“, daher sollte man aufhören, Öl ins Feuer zu gießen, das intern bereits gelöscht zu sein scheint. „Es ist klar, dass es in bestimmten Situationen besser wäre, ruhiger zu bleiben, aber beide Fahrer haben sich erklärt, also denke ich, dass die Angelegenheit mit einem Handschlag gelöst und abgeschlossen ist“, sagt er in einem Interview mit MotoSprint und deutet an, dass es innerhalb der Marke aus Borgo Panigale keine weiteren Probleme gibt.

Wettbewerbsgeist trotz fünfter Position

Der Manager versteht jedoch auch den Kampf, den die beiden Fahrer ausgetragen haben, denn auch wenn es "nur" um den fünften Platz ging, der zu Beginn der Meisterschaft nichts entscheidet, sind sie zwei große Namen im Fahrerfeld der Königsklasse, die vom Wettbewerb leben. "Wenn du einen sechsmaligen MotoGP-Champion und einen zweifachen Champion hast, ist es klar, dass keiner von beiden aufgeben will. Das ist schön für die Zuschauer, hat aber auch ein Ende", erklärt Tardozzi.

Er räumt auch ein, dass der italienische Champion, der bereits bis 2026 bei der Marke verlängert hat, nicht die besten Gefühle während des Grand Prix hatte: "Es gibt keinen Zweifel, dass Pecco nicht sein bestes Wochenende in Portimao hatte, wo er im letzten Jahr sowohl am Samstag als auch am Sonntag gewonnen hat. In solchen Fällen lässt du etwas Zeit verstreichen, ein paar Tage, und dann sprichst du wieder darüber."