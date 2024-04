MotoGP: Ducati jagt in den USA Hondas Rekord

Ducati jagt Hondas Rekord

Honda dominiert 2014 die MotoGP mit zwölf Siegen in Folge. Nun schickt sich Ducati an, diesen Rekord einzustellen. Der nächste MotoGP-Stopp in Austin könnte historisch werden.

Marc Márquez war 2014 mit Honda der überragende Fahrer

© IMAGO/Cordon Press/Miguelez Sports