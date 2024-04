MotoGP: Pedro Acostas schmerzhafte Lektionen nach dem GP von Las Américas

Acostas Einschätzung zum GP von Las Américas

Als AS ihn nach seinem Gefühl zu seinem vierten Platz im Sprint des GP von Las Américas fragte, war seine Antwort bemerkenswert: „Mäßig, mäßig. Am Ende ist es wie die Liebe, es muss wehtun, damit es besser wird. Heute war ich so nah dran, dass es sehr wehgetan hat und das wird uns für morgen verbessern.“

Der 19-Jährige fügte hinzu: „Im Allgemeinen waren wir da. Es war der erste Tag, an dem wir eine ordentliche Qualifikation hatten, der erste Tag, an dem wir einen ordentlichen Start hatten, der erste Tag, an dem wir in echten Podiumspositionen waren. Wir kommen langsam an den Punkt, den wir erreichen wollen.“