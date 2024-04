MotoGP-Star Marc Márquez bewundert Fernando Alonsos beeindruckendes Formel 1-Comeback

Der 31-jährige MotoGP-Veteran Marc Márquez und der 43-jährige Formel-1-Pilot Fernando Alonso sind seit vielen Jahren die Aushängeschilder für die spanischen Fans in ihren jeweiligen Sportarten. Doch während Alonso gerade seinen Vertrag mit Aston Martin um zwei weitere Saisons verlängert hat und somit mindestens bis zu seinem 45. Lebensjahr Rennen fahren wird, ist es nicht dessen Ausdauer, die Márquez am meisten an dem Asturier bewundert.

Alonsos Rückkehr zur Formel 1 beeindruckt Márquez

Auf die Frage, was er von Alonsos Vertragsverlängerung hält, leuchteten Márquez‘ Augen auf. „Ich habe in einem Interview mit DAZN gesagt, dass Fernando eine zweite Jugend erlebt. Was ich am meisten schätze, nachdem ich seine Renault-Zeit und seine Titel als Kind miterlebt habe, ist diese zweite Jugend und die mediale Aufmerksamkeit, die er in Spanien erzeugt“, erklärte Márquez.

„Ich glaube, dass der Motorsport in Spanien, und auch der Sport im Allgemeinen, sehr geschätzt wird. Für mich ist es fast beeindruckender, wie er aufgehört hat und dann zurückgekehrt ist. Seine erste Leistung war natürlich sehr beeindruckend, aber als Sportler aufzuhören, in anderen Disziplinen zu sein und dann zur Formel 1 zurückzukehren, wettbewerbsfähig zu sein und von den Teams gewollt zu werden, weil sie wahrscheinlich die Informationen brauchen, die er hat, das ist es, was ich am meisten schätze.“

Alonso und MotoGP: Eine besondere Beziehung

Alonso ist ein großer MotoGP-Fan und hat sich mehr als einmal bei den Grand Prix-Rennen gezeigt. Er hat eine besondere Verbindung zu vielen Fahrern, einschließlich Marc Márquez. Bei seinen letzten beiden Besuchen in Österreich 2022 und Valencia 2022 wurde er jedoch mit einem Aprilia-T-Shirt gesehen, ein Zeichen seiner engen Beziehung zu Massimo Rivola, dem Sportdirektor des Noale-Teams.

