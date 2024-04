Pedro Acosta: Jüngster Fahrer mit zwei aufeinanderfolgenden Podiumsplätzen in der MotoGP-Geschichte

Der junge Fahrer Pedro Acosta hat erneut seine beeindruckenden Fähigkeiten auf der MotoGP-Strecke unter Beweis gestellt. Bei dem Grand Prix von Amerika belegte er den zweiten Platz und wurde damit zum jüngsten Fahrer in der Geschichte der Königsklasse, der zwei Podiumsplätze in Folge erreichen konnte.

Die Entscheidung für den mittleren Hinterreifen

„Es gab keine andere Möglichkeit. Nach dem Sprint hatten wir viel ‚Graining‘ und der Reifen war zu 76 Prozent abgenutzt. In der Rennsimulation zeigte sich, dass ich das Rennen mit einem 140er Reifen beenden würde, aber das wäre nicht möglich gewesen. Also war das die einzige Lösung, die einzige Sache, die uns Vertrauen geben konnte.“

Erstmaliges Führen eines MotoGP-Rennens

Auf die Frage, wie es sich anfühle, zum ersten Mal ein MotoGP-Rennen anzuführen, antwortete Acosta: "Ich muss ehrlich sagen, dass ich schon lange nicht mehr so viel Spaß in einem Rennen hatte, seit den Moto3-Tagen, als ich von hinten startete und viele Leute überholte. Es war nicht nur das Führen oder der gute Start, sondern auch die Möglichkeit, zu überholen und einige Kämpfe zu haben. Ich hatte wirklich viel Spaß in diesem Rennen."

Historischer Erfolg und zukünftige Herausforderungen

Trotz seines historischen Erfolgs bleibt Acosta bescheiden und fokussiert. „Das bedeutet nichts. So wie es heute gut gelaufen ist, kann es sich drehen und schlecht werden. Wir bleiben mit beiden Füßen auf dem Boden, haben keine Erwartungen und arbeiten in unserem eigenen Tempo. Ich glaube, das wird uns helfen zu lernen und uns Schritt für Schritt vorwärtszubringen.“

Marc Márquez, der den Rekord als jüngster Gewinner in der Königsklasse hält, sagte, dass Pedro Acosta diesen Rekord brechen wird. Acosta reagierte darauf: "Wenn wir weiterhin auf diese Weise lernen und in der Arbeitsrichtung, die wir mit dem Team und vor allem meinem mentalen Wachstum haben, können wir uns verbessern. Wir sind noch weit entfernt, denn der Sieger hat uns mit zwei Sekunden Vorsprung geschlagen."

Die Herausforderung der MotoGP

Acosta betonte, dass die größte Herausforderung für einen Fahrer, der in die MotoGP einsteigt, die Elektronik ist. "Am Ende sprechen wir über Aerodynamik, aber die Aerodynamik ist einmal im Jahr festgelegt. Und der Motor ist einmal im Jahr festgelegt und bleibt für X Rennen gleich. Also ist für mich das Komplizierteste für einen Fahrer, sich an die MotoGP anzupassen, die Elektronik, und ich fange langsam an, es zu verstehen."