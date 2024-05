MotoGP in Katalonien: Spaniens Rückkehr, Ducatis Teamgeheimnis und Marcs unaufhaltsamer Kampf

Spannung im Ducati-Team: Wer wird Bagnaia's Teamkollege?

Die Veranstaltung bleibt entscheidend, da Ducati immer noch inmitten vieler Zweifel steht, wer Pecco Bagnaia's Teamkollege bestätigen wird. Alles, was auf der Strecke passiert, ist von größter Bedeutung. Für Jorge Martín ist der Druck etwas geringer. Der Spanier, der die Weltmeisterschaft anführt, kommt nach dem Gewinn der beiden Rennen des GP von Frankreich, was seinen Vorsprung auf Pecco Bagnaia auf 38 Punkte erhöht hat. Der Italiener hatte während des Sprints ein Problem mit seiner Ducati, was ihn zum Rückzug zwang, während er am Sonntag alles versuchte.