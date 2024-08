WEC live im Free-TV: Mick Schumacher in der Hitze von Austin gefordert

SPORT1 27.08.2024 • 19:57 Uhr Die WEC macht zum ersten Mal seit 2020 wieder in Austin halt. Auf Mick Schumacher und Co. wartet ein heißes Rennen - SPORT1 zeigt die spannendste Phase live!

In der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC steht das sechste Rennen der Saison an. Zum ersten Mal seit vier Jahren führt der Weg dabei auf den Circuit of the Americas in Austin. Bei „Lone Star Le Mans“ wird sechs Stunden lang gefahren - und SPORT1 ist in der heißen Phase live dabei.

Das Rennen beginnt am 1. September um 20 Uhr deutscher Zeit - ab 23 Uhr ist SPORT1 im Free-TV und im kostenlosen Stream auf Sendung. Bis um 2.15 Uhr ist die Renn-Action zu sehen!

Mit dabei ist auch wieder Mick Schumacher im Hypercar von Alpine. In der Konstrukteurs-Meisterschaft liegt sein Autohersteller hinter Porsche, Toyota und Ferrari auf Platz vier. In der Fahrer-WM befindet sich der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher auf dem geteilten 25. Rang.

WEC in Austin live: Steiler Anstieg, spektakulärer Start

Mitten im texanischen Sommer erwartet die Piloten in Austin eine voraussichtlich heiße Herausforderung. Der Circuit of the Americas ist 5,513 Kilometer lang und befindet sich erstmals seit 2020 im Rennkalender der WEC.

Der Circuit of the Americas ist, wie zuletzt Interlagos, eine Strecke, die gegen den Uhrzeigersinn gefahren wird. Und die sich durch den steilen Anstieg zu Kurve eins auszeichnet, gefolgt von einer Reihe von schnellen Kurven, die einen spektakulären Eröffnungssektor bilden.

Der ehemalige F1-Pilot Nyck de Vries, der in seinem Toyota derzeit Dritter unter den Fahrern ist, sagte zu der Strecke: „Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich das letzte Mal in Austin gefahren bin, also war es gut, meine Erinnerung mit unserem Test dort aufzufrischen. Mir gefällt die Strecke und ich freue mich auf ein enges Rennen.“