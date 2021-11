Vor Abschied in die Teilzeit: Ogier winkt goldener Abschluss

Ein letztes Mal greift Sebastien Ogier im Rallye-Auto nach dem Titel, in seiner neuen Rolle als Teilzeitfahrer ist das ab dem kommenden Jahr nicht mehr drin. „Wir haben alle Karten in der Hand, um es zu schaffen, also gilt es loszulegen“, sagte der Franzose vor dem WM-Finale am Wochenende in Monza.