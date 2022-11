Deutschland 2023 wieder im Kalender der Rallye-WM

Der ADAC teilte am Freitag mit, dass die Premiere der Dreiländerrallye vom 26. bis 29. Oktober 2023 geplant sei. Die „Central European Rally“ soll in Prag starten. In Deutschland wird in Niederbayern in den Landkreisen Freyung-Grafenau und Passau gefahren. In Passau ist zugleich das Ziel.