Olympia 2021: Christian Schwarzer analysiert bei SPORT1die Chancen der deutschen Handballer

Schwarzer: Es ist eine Gruppe, die es arg in sich hat - vielleicht ein bisschen zu vergleichen mit der der Fußballer. Das ist das „Who is Who“ des europäischen Handballs. Bis auf Dänemark und Schweden haben sie mit Frankreich, Norwegen und Spanien alles in der Gruppe, was in den letzten Jahren den Welthandball beherrscht hat. Dazu die beiden Topmannschaften aus Südamerika, die sich in den vergangenen Jahren unglaublich weiterentwickelt haben. Das ist alles andere als ein Spaziergang. Auch die Gefahr, Brasilien zu unterschätzen, weil man sie im Freundschaftsspiel deutlich geschlagen hat, ist da. Ich denke aber, dass das bei so einem wichtigen Turnier wie den Olympischen Spielen nicht der Fall sein wird. Dennoch sind auch die südamerikanischen Gegner sehr gefährlich. Sie haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie die Topmannschaften ärgern und sogar schlagen können.